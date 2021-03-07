Выиграй хоккейный свитер «Северстали» с автографами игроков!

Продолжается плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Череповецкая «Северсталь» навязывает борьбу московскому «Динамо».



В честь этого «Чемпионат» разыгрывает хоккейный свитер «Северстали» с автографами игроков или реплику игрового свитера и шайбу.



Условия конкурса для джерси с автографом:



1. Подпишитесь на аккаунты «Чемпионата» и «Северстали»;

2. Сделайте репост записи себе в «сториз» и отметьте @championat_com и @hc_severstal;

3. Аккаунт должен быть открытым.



Условия конкурса для реплики игрового свитера:



1. Подпишитесь на аккаунты «Чемпионата» и «Северстали»;

2. Поставьте лайк на записи и в комментариях отметьте друга, который хотел бы хоккейный свитер.



10 марта в 12:00 в комментариях мы определим двух случайных победителей.