Выиграй хоккейный свитер «Северстали» с автографами игроков!
Продолжается плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Череповецкая «Северсталь» навязывает борьбу московскому «Динамо».
В честь этого «Чемпионат» разыгрывает хоккейный свитер «Северстали» с автографами игроков или реплику игрового свитера и шайбу.
Условия конкурса для джерси с автографом:
1. Подпишитесь на аккаунты «Чемпионата» и «Северстали»;
2. Сделайте репост записи себе в «сториз» и отметьте @championat_com и @hc_severstal;
3. Аккаунт должен быть открытым.
Условия конкурса для реплики игрового свитера:
1. Подпишитесь на аккаунты «Чемпионата» и «Северстали»;
2. Поставьте лайк на записи и в комментариях отметьте друга, который хотел бы хоккейный свитер.
10 марта в 12:00 в комментариях мы определим двух случайных победителей.
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