Ю. Михайлис: «Барысу» не хватало поддержки болельщиков в «регулярке»

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал результат третьего матча серии с «Металлургом» (1:2, 1-2).

«Хороший матч. Спасибо болельщикам, которые пришли поддержать нас. Хороший эмоциональный фон был, ребята это чувствовали. То, чего нам не хватало в сезоне. Сегодня мы эту поддержку ощутили на себе. Хочу извиниться, что не выиграли сегодня, не сделали подарок им.



По матчу скажу так: хороший, мощный первый период. Во втором, наверное, пока со льдом разбирались, эмоции ушли. Потеряли концентрацию, пропустили два гола. В третьем периоде ребята здорово играли. Единственное — большинство не реализовали, надо было всё-таки сравнивать счёт. Точных передач и бросков не хватило.



Увидим ли мы в следующей встрече Валерия Орехова или Самата Данияра? Завтра будет день. На тренировке посмотрим и будем решать», — приводит слова Михайлиса пресс-служба «Барыса»,