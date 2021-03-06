Ю. Михайлис: «Барысу» не хватало поддержки болельщиков в «регулярке»

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал результат третьего матча серии с «Металлургом» (1:2, 1-2).
«Хороший матч. Спасибо болельщикам, которые пришли поддержать нас. Хороший эмоциональный фон был, ребята это чувствовали. То, чего нам не хватало в сезоне. Сегодня мы эту поддержку ощутили на себе. Хочу извиниться, что не выиграли сегодня, не сделали подарок им.
По матчу скажу так: хороший, мощный первый период. Во втором, наверное, пока со льдом разбирались, эмоции ушли. Потеряли концентрацию, пропустили два гола. В третьем периоде ребята здорово играли. Единственное — большинство не реализовали, надо было всё-таки сравнивать счёт. Точных передач и бросков не хватило.
Увидим ли мы в следующей встрече Валерия Орехова или Самата Данияра? Завтра будет день. На тренировке посмотрим и будем решать», — приводит слова Михайлиса пресс-служба «Барыса»,
- 6 марта 2021
-
19:37
-
19:27
-
18:58
-
18:47
-
18:15
-
17:35
-
17:30
-
17:22
-
17:18
-
16:52
-
16:29
-
16:18
-
15:48
-
15:30
-
14:57
-
13:59
-
13:49
-
12:58
-
12:41
-
11:51
-
11:32
-
10:46
-
10:10
-
09:47
-
09:15
-
08:56
-
08:43
-
08:30
-
07:47
-
07:41
-
07:33
-
07:03
-
06:49
-
06:36
-
06:11