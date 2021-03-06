Морозов получил «5+20» за грубый удар Козуна. «Динамо» сравняло счёт через шесть секунд

В третьем матче серии плей-офф Кубка Гагарина минское «Динамо» принимает санкт-петербургский СКА. Встреча проходит на стадионе «Минск-Арена» в столице Беларуси.
На последней минуте второго периода при счёте 2:1 нападающий СКА Иван Морозов после неудачной передачи в зоне минчан нанёс удар клюшкой прямо в лицо форварду «Динамо» Брэндону Козуну. Канадец упал на лёд и долгое время не мог подняться. В результате хоккеист сразу ушёл в раздевалку. Морозову выписали большой дисциплинарный штраф и удаление до конца матча.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Минчане выиграли вбрасывание, шайба попала к Бреннану Менеллу, тот отдал пас на фланг на Павла Варфоломеева. Нападающий получил снаряд, подработал его и нанёс мощный бросок по воротам СКА, забив гол и сравняв счёт. «Динамовцам» потребовалось всего шесть секунд.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
- 6 марта 2021
-
19:37
-
19:27
-
18:58
-
18:47
-
18:15
-
17:35
-
17:30
-
17:22
-
17:18
-
16:52
-
16:29
-
16:18
-
15:48
-
15:30
-
14:57
-
13:59
-
13:49
-
12:58
-
12:41
-
11:51
-
11:32
-
10:46
-
10:10
-
09:47
-
09:15
-
08:56
-
08:43
-
08:30
-
07:47
-
07:41
-
07:33
-
07:03
-
06:49
-
06:36
-
06:11