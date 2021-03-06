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Морозов получил «5+20» за грубый удар Козуна. «Динамо» сравняло счёт через шесть секунд

В третьем матче серии плей-офф Кубка Гагарина минское «Динамо» принимает санкт-петербургский СКА. Встреча проходит на стадионе «Минск-Арена» в столице Беларуси.

На последней минуте второго периода при счёте 2:1 нападающий СКА Иван Морозов после неудачной передачи в зоне минчан нанёс удар клюшкой прямо в лицо форварду «Динамо» Брэндону Козуну. Канадец упал на лёд и долгое время не мог подняться. В результате хоккеист сразу ушёл в раздевалку. Морозову выписали большой дисциплинарный штраф и удаление до конца матча.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Минчане выиграли вбрасывание, шайба попала к Бреннану Менеллу, тот отдал пас на фланг на Павла Варфоломеева. Нападающий получил снаряд, подработал его и нанёс мощный бросок по воротам СКА, забив гол и сравняв счёт. «Динамовцам» потребовалось всего шесть секунд.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».