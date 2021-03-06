СКА обыграл «Динамо» в Минске. Победную шайбу забросил Вей

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В третьем матче серии плей-офф Кубка Гагарина СКА в овертайме обыграл минское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Минск-Арена» в столице Беларуси и завершилась со счётом 4:3 (1:0, 1:2, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.

На 5-й минуте Артём Швец-Роговой вывел санкт-петербургскую команду вперёд. В середине второго периода Эмиль Галимов увеличил преимущество. На 34-й минуте Алексей Протас отыграл одну шайбу. Павел Варфоломеев на последней минуте второго периода сравнял счёт. На 47-й минуте Игорь Ожиганов вывел СКА вперёд. На 56-й минуте Илья Шинкевич сравнял счёт. Победую шайбу в овертайме забросил Линден Вей.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

СКА повёл в серии до четырёх побед со счётом 3-0. Четвёртая встреча пройдёт в Москве 8 марта.