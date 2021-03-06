СКА обыграл «Динамо» в Минске. Победную шайбу забросил Вей

В третьем матче серии плей-офф Кубка Гагарина СКА в овертайме обыграл минское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Минск-Арена» в столице Беларуси и завершилась со счётом 4:3 (1:0, 1:2, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.
На 5-й минуте Артём Швец-Роговой вывел санкт-петербургскую команду вперёд. В середине второго периода Эмиль Галимов увеличил преимущество. На 34-й минуте Алексей Протас отыграл одну шайбу. Павел Варфоломеев на последней минуте второго периода сравнял счёт. На 47-й минуте Игорь Ожиганов вывел СКА вперёд. На 56-й минуте Илья Шинкевич сравнял счёт. Победую шайбу в овертайме забросил Линден Вей.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
СКА повёл в серии до четырёх побед со счётом 3-0. Четвёртая встреча пройдёт в Москве 8 марта.
- 6 марта 2021
-
21:25
-
21:20
-
21:18
-
21:15
-
21:12
-
21:08
-
21:02
-
20:59
-
20:58
-
20:56
-
20:53
-
20:42
-
20:39
-
20:32
-
20:27
-
20:19
-
20:06
-
19:37
-
19:27
-
18:58
-
18:47
-
18:15
-
17:35
-
17:30
-
17:22
-
17:18
-
16:52
-
16:29
-
16:18
-
15:48
-
15:30
-
14:57
-
13:59
-
13:49
-
12:58