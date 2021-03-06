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СКА обыграл «Динамо» в Минске. Победную шайбу забросил Вей

СКА обыграл «Динамо» в Минске. Победную шайбу забросил Вей
Хоккей / КХЛ 0
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В третьем матче серии плей-офф Кубка Гагарина СКА в овертайме обыграл минское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Минск-Арена» в столице Беларуси и завершилась со счётом 4:3 (1:0, 1:2, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
06 марта 2021, суббота. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 4
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Швец-Роговой (Ожиганов, Галимов) – 04:54' (5x5)   0:2 Галимов (Стрёмвалль, Швец-Роговой) – 29:56' (5x5)   1:2 Протас (Принс, Менелл) – 33:46' (5x5)   2:2 Варфоломеев (Менелл, Принс) – 39:21' (5x4)   2:3 Ожиганов (Бурдасов, Кузьменко) – 46:28' (5x4)   3:3 Шинкевич (Протас, Соловьёв) – 55:24' (5x5)   3:4 Вей (Марченко, Подколзин) – 78:41' (5x4)

На 5-й минуте Артём Швец-Роговой вывел санкт-петербургскую команду вперёд. В середине второго периода Эмиль Галимов увеличил преимущество. На 34-й минуте Алексей Протас отыграл одну шайбу. Павел Варфоломеев на последней минуте второго периода сравнял счёт. На 47-й минуте Игорь Ожиганов вывел СКА вперёд. На 56-й минуте Илья Шинкевич сравнял счёт. Победую шайбу в овертайме забросил Линден Вей.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

СКА повёл в серии до четырёх побед со счётом 3-0. Четвёртая встреча пройдёт в Москве 8 марта.

Календарь плей-офф КХЛ
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