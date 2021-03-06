Форвард «Нэшвилла» Дюшейн выбыл на срок от трёх до пяти недель

Нападающий команды Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» Мэтт Дюшейн добавлен в список травмированных, сообщается на официальной странице клуба в «Твиттере».



Отмечается, что хоккеист пропустит от трёх до пяти недель из-за травмы нижней части тела.



«Нэшвилл» вызвал нападающего Мэтью Оливье и защитника Александра Каррье из запаса. Форвард Майкл Маккэррон переведён в «команду такси», а Таннер Жанно — в фарм-клуб в АХЛ.

В нынешнем сезоне 30-летний Дюшейн принял участие в 23 встречах, в которых забросил три шайбы и отдал пять результативных передач при показателе полезности "-11" и четырёх минутах штрафного времени. Он выступает за «Нэшвилл» с 2019 года, когда в статусе неограниченно свободного агента подписал 7-летний контракт с на общую сумму $ 56 млн.