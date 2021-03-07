Кольцов: на «Салават Юлаев» было большое давление, к третьему матчу ситуация изменится

Двукратный чемпион России в составе «Салавата Юлаева», двукратный обладатель «Золотого шлема» Кирилл Кольцов прокомментировал итоги второй встречи между уфимцами и «Трактором» (3-2 ОТ). Счёт в серии ничейный — 1-1.



«Уфимцы ожидаемо добавили давления на соперника, в результате чего оборона «Трактора» начала допускать ошибки. В принципе, «Салават» контролировал ход матча, но ненужное удаление в концовке третьего периода придало глоток свежего воздуха челябинскому клубу. Да, они не реализовали это большинство, но после него они начали создавать у ворот Метсолы момент за моментом. И в конечном итоге челябинцам удалось сравнять счёт.



Хочется отметить, что большинство «Трактора» выглядит впечатляюще и очень опасно, поэтому ненужные удаления могут навредить уфимской команде. Ещё раз хотел бы подчеркнуть, что защитники юлаевцев слабо поддерживают атаку. Смотрите сами: Бэйлен поменялся местами в зоне атаки с нападающим, который поднялся на синюю линию. Это привело к замешательству в игре уфимской команды. Двух-трёх секунд хватило, чтобы Бэйлен сравнял счёт. Нужно, чтобы уфимские защитники чаще врывались в свободные зоны. Отдали им пас, не отдали — другой вопрос. Но нужно движение.



Нестандартные действия Ларсена в овертайме помогли хозяевам. Он взял шайбу и затащил её в зону соперника. При этом он, сбросив шайбу влево, пошёл до конца на пятак. Это ввело в замешательство челябинских игроков и позволило Хартикайнену выиграть матч.



К третьему матчу ситуация, скорее всего, изменится. Как ни крути, на башкирскую команду было большое давление. Потому что от первых двух домашних матчей большие ожидания. Руководство, болельщики на трибунах – все ждут победы. Очевидно, что все надеются начать с двух побед дома и повести в серии 2-0. Теперь всё давление с команды снялось, так как позади два матча. Очень важно, что победили во второй встрече. Знаю и уверен, что тренерский штаб «Трактора» будет доносить команде, чтобы она играла терпеливо. Но в подсознании игроков всё равно будет сидеть, что домашняя арена и болельщики погонят в атаку. Соответственно, у уфимской команды появятся свободные зоны для контратак. Нужно будет лишь воспользоваться этими моментами. Уверен, что тренерский штаб «Салавата» во всём разберётся. Таково моё мнение», — сказал Кольцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

«Салавату» тяжело, но он не сдаётся! Победу Уфе принесла шикарная комбинация в овертайме Гранлунд одним пасом «разрезал» всю оборону «Трактора», а Хартикайнен сравнял счёт в серии.