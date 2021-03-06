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Брагин: СКА реализовал два большинства и пропустил всего раз за 5 минут — ключевые моменты

Брагин: СКА реализовал два большинства и пропустил всего раз за 5 минут — ключевые моменты
Хоккей / КХЛ 0
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Главный тренер СКА Валерий Брагин подвёл итоги встречи с минским «Динамо» (4:3 ОТ, 3-0).

«Три периода равной игры. В овертайме забили «пять на три», и пришла победа. Минская команда играет на атаку, с ними непросто. Каждый матч складывается тяжело. Четвёртый, наверное, пройдёт в таком же ключе. Не сказал бы, что есть вопросы к Самонову. Он совершал ключевые сейвы — мы им довольны.

Мы реализовали два большинства и не пропустили больше одного гола при большом штрафе — это ключевые моменты», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, в третьем матче серии плей-офф Кубка Гагарина СКА в овертайме обыграл минское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Минск-Арена» в столице Беларуси и завершилась со счётом 4:3 (1:0, 1:2, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.

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