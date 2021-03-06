Вудкрофт — о матче со СКА: вы сами видите, что происходит на льду, это чертовски очевидно

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвёл итоги встречи со СКА (3:4 ОТ, 0-3).



«Мы провели великолепный матч и не получили результат. У меня много комментариев, но я оставлю их при себе. Все всё сами видели. Надо восстановиться и показать свой лучший хоккей в четвёртом матче, постараться вернуться в серию. Ребята проводят отличные матчи, играют здорово во всей серии. Вы сами видите, что происходит на льду, всё очевидно.



Справедлив ли счёт 0-3 в серии? Я не хочу об этом говорить, если вам что-то ещё не понятно, вы должны сами разобраться. Я отказываюсь начинать эти объяснения. Всё так очевидно! Не надо задавать вопросы, которые приведут зрителей в «лисьи норы». Всё чертовски ясно, что происходит.



Хотелось сегодня выиграть и порадовать болельщиков, чтобы они ушли домой с улыбками. Рад, что им понравилась сегодняшняя встреча. Что я могу сказать?» — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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