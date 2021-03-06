Швец-Роговой: СКА сделает всё возможное, чтобы закончить серию с «Динамо»

Нападающий СКА Артём Швец-Роговой подвёл итоги встречи с минским «Динамо» (4:3 ОТ, 3-0).

«Как и в Петербурге, все матчи интересные. Хороший соперник, интересные игроки. Если мы довели встречу до победы, то пять минут меньшинства, быть может, и были переломным моментом. А так, мы же пропустили там. «Динамо» хорошо играет, хорошая поддержка трибун. Хорошая команда, с ними интересно играть. Наверное, следующая встреча будет самой тяжёлой. Посмотрим, не знаю. Думаю, им не хочется ехать в отпуск, они захотят зацепить хотя бы одну встречу. Мы будем делать всё возможное, чтобы закончить эту серию. Будем стараться», — передаёт слова Швеца-Рогового корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Напомним, в третьем матче серии плей-офф Кубка Гагарина СКА в овертайме обыграл минское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Минск-Арена» в столице Беларуси и завершилась со счётом 4:3 (1:0, 1:2, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.