Ожиганов: СКА сам хочет разобраться, почему мы даём «Динамо» отыгрываться

Защитник СКА Игорь Ожиганов подвёл итоги встречи с минским «Динамо» (4:3 ОТ, 3-0).
«Начали хорошо, ничего не предвещало беды, когда вели 2:0. Но после гола и удаления игра пошла туда-сюда. Начались качели. Сами хотим разобраться, почему постоянно даём сопернику отыгрываться. Пока идёт тяжело. Не секрет, что минчане смотрят наше большинство, мы смотрим их меньшинство — каждый пытается друг друга перехитрить. Сегодня мы сделали то, что планировали», — передаёт слова Ожиганова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Напомним, в третьем матче серии плей-офф Кубка Гагарина СКА в овертайме обыграл минское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Минск-Арена» в столице Беларуси и завершилась со счётом 4:3 (1:0, 1:2, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.
- 6 марта 2021
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