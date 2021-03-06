Владимир Тарасенко сыграет с «Лос-Анджелесом». Это его первый матч с августа 2020 года

Нападающий команды Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко примет участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз», сообщает Sportsnet.



Встреча состоится в ночь с 6 на 7 марта. Начало запланировано на 05:00 по московскому времени.



Это будет первый матч Тарасенко с 15 августа 2020 года. Он ещё не играл в нынешнем сезоне из-за травмы.



Ранее он тренировался в первом звене «Сент-Луиса» с Брэйденом Шенном и Дэвидом Перроном.



В сентябре 2020 года Тарасенко перенёс операцию на плече. Россиянин был помещён клубом в долгосрочный список травмированных.



Сообщалось, что Тарасенко будет восстанавливаться не менее пяти месяцев после операции и сможет войти в строй только к плей-офф. Форвард неоднократно получал травмы плеча. Кроме того, россиянин заявлял, что не намерен завершать карьеру. Он был назначен ассистентом капитана на ближайший сезон.

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