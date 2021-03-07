Бадюков: «Металлург» провёл хорошую стратегическую игру, Яковлев — серьёзная потеря

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков прокомментировал победу «Металлурга» в третьем матче серии с «Барысом» (2:1), а также оценил серьёзность потери защитника Егора Яковлева. Счёт в серии 2-1 в пользу уральского клуба.
«Если Егор Яковлев больше не сыграет в этой серии, то для «Металлурга» это будет серьёзная потеря. Я считаю, что это кандидат в сборную России. Егор проводит на льду больше двадцати минут, и его потеря может серьёзно сказаться на команде. Магнитогорск провёл хорошую стратегическую игру. Уже по второй встрече было ясно, что эта серия будет проходить тяжело.
«Барыс» весь сезон играл без зрителей, а первый домашний матч в плей-офф прошёл в присутствии болельщиков и с их хорошей поддержкой. Хозяева льда упустили свою возможность сравнять счёт, когда в третьем периоде получили шанс сыграть в формате «пять на три». «Магнитка» грамотно сыграла в обороне, видна рука главного тренера Ильи Воробьёва. Я бы похвалил обоих вратарей — Олкинуору и Ортио. Вопреки ожиданиям, получилась достаточно открытая встреча. Но это произошло после того, как «Металлург» повёл в счёте», — сказал Бадюков «Чемпионату».
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