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«Это наши воспитанники». «Северсталь» отреагировала на свист в адрес Кагарлицкого

«Это наши воспитанники». «Северсталь» отреагировала на свист в адрес Кагарлицкого
Хоккей / КХЛ 0
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В третьем матче серии плей-офф Кубка Гагарина московское «Динамо» обыграло череповецкую «Северсталь». Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Череповце и завершилась со счётом 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Владимира Крикунова.

При счёте 1:0 в пользу череповчан за три секунды до конца третьего периода Дмитрий Кагарлицкий сравнял счёт. В ответ на забитый гол болельщики начали освистывать экс-нападающего «Северстали».

Пресс-служба череповецкого клуба отреагировала на инцидент, написав пост на официальной странице команды в социальной сети «ВКонтакте».

«Друзья! Давайте уважительнее относиться к сопернику!

Да, ребята сейчас по другую сторону, но это наши воспитанники, наши хоккеисты. И они, и их семьи, и родители видят то, что про них пишут. Мы понимаем, что это эмоции, но давайте контролировать слова», — говорится в сообщении.

Дмитрий Кагарлицкий поаплодировал болельщикам «Северстали» после их реакции на его гол
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