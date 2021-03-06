Форвард «Айлендерс» Барзал забил шедевральный гол броском клюшкой между ног
В эти минуты «Нью-Йорк Айлендерс» на арене «Нассау Колизеум» принимает «Баффало Сэйбрз». К концу второго периода счёт 4:1 в пользу хозяев.
В начале второго периода при счёте 1:0 в пользу «Баффало» нападающий «островитян» Мэтью Барзал после передач Джордана Эберле и Скотта Мейфилда смог убежать в контратаку. Перед форвардом оставался только защитник Расмус Ристолайнен. Барзал смог оттеснить финна корпусом, сохранив шайбу и обойдя игрока на скорости, в результате чего Ристолайнен потерял равновесие и упал.
Барзал же, выйдя один на один с Картером Хаттоном, сместился в центр и, убрав шайбу под себя, забросил её клюшкой между ног.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.
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