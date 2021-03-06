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«Айлендерс» обыграли «Баффало», Варламов отразил 20 из 22 бросков

«Айлендерс» обыграли «Баффало», Варламов отразил 20 из 22 бросков
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» обыграл «Баффало Сэйбрз». Встреча проходила на стадионе «Нассау Колизеум» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 5:2 (0:1, 4:0, 1:1) в пользу подопечных Барри Тротца.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 марта 2021, суббота. 21:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 2
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Брайсон (Монтур, Айкел) – 00:33' (5x5)   1:1 Барзал (Эберле, Мейфилд) – 23:51' (5x5)   2:1 Нельсон (Бовиллье, Пулок) – 25:16' (5x5)   3:1 Клаттербак (Мартин, Пелеч) – 28:45' (5x5)   4:1 Мейфилд (Сизикас, Пажо) – 35:29' (5x5)   4:2 Райнхарт (Далин, Олофссон) – 40:52' (5x5)   5:2 Ли (Добсон, Барзал) – 42:15' (5x5)

За победителей шайбы забросили Мэтью Барзал, Брок Нельсон, Кэл Клаттербак, Скотт Мейнфилд и Андерс Ли. В составе «Баффало» голы на счету Джейкоба Брайсона и Сэма Рейнхарта.

Голкипер «островитян» Семён Варламов отразил 20 из 22 бросков.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

Это четвёртая победа «Айлендерс» подряд. В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк» и «Баффало» вновь сыграют между собой. Встреча состоится 7 марта. Старт запланирован на 20:00 мск.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
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