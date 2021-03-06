«Айлендерс» обыграли «Баффало», Варламов отразил 20 из 22 бросков

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» обыграл «Баффало Сэйбрз». Встреча проходила на стадионе «Нассау Колизеум» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 5:2 (0:1, 4:0, 1:1) в пользу подопечных Барри Тротца.

За победителей шайбы забросили Мэтью Барзал, Брок Нельсон, Кэл Клаттербак, Скотт Мейнфилд и Андерс Ли. В составе «Баффало» голы на счету Джейкоба Брайсона и Сэма Рейнхарта.



Голкипер «островитян» Семён Варламов отразил 20 из 22 бросков.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

Это четвёртая победа «Айлендерс» подряд. В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк» и «Баффало» вновь сыграют между собой. Встреча состоится 7 марта. Старт запланирован на 20:00 мск.