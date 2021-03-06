«Рейнджерс» переиграли «Дэвилз». У Георгиева и Бучневича — по пасу, у Мальцева — гол

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча проходила на стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке и завершилась со счётом 6:3 (3:2, 1:0, 2:1) в пользу подопечных Дэвида Куинна.

За победителей шайбы забросили Адам Фокс, Кевин Руни, Либор Гайек, Филип Хитил и Райан Строум, оформивший дубль. В составе «Дэвилз» голы на счету Пи Кей Суббэна, Михаила Мальцева и Натана Бастиана.



Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отдал результативную передачу и отбил 24 броска из 27. Нападающий Павел Бучневич также отдал голевой пас, закончив матч с показателем полезности «-1».



Форвард «Дэвилз» Михаил Мальцев забросил шайбу и заработал показатель «+1». У Никиты Гусева — «-1». У Дмитрия Куликова — «0».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

Это третья победа «Рейнджерс» подряд. В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк» сыграет в гостях с «Питтсбург Пингвинз». «Дэвилз» сыграют в гостях с «Бостон Брюинз». Обе встречи состоятся в ночь с 7 на 8 марта мск.