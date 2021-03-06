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«Рейнджерс» переиграли «Дэвилз». У Георгиева и Бучневича — по пасу, у Мальцева — гол

«Рейнджерс» переиграли «Дэвилз». У Георгиева и Бучневича — по пасу, у Мальцева — гол
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча проходила на стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке и завершилась со счётом 6:3 (3:2, 1:0, 2:1) в пользу подопечных Дэвида Куинна.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 марта 2021, суббота. 21:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 6
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Фокс (Георгиев) – 02:06' (5x4)   0:2 Строум (Какко, Крайдер) – 07:11' (5x5)   1:2 Суббэн (Заха, Братт) – 14:54' (5x5)   2:2 Мальцев (Бастиан, Шарангович) – 15:11' (5x5)   2:3 Руни (Хитил, Готье) – 17:06' (5x5)   2:4 Гайек (Бучневич, Миллер) – 21:05' (5x5)   2:5 Хитил (Готье) – 48:38' (5x5)   3:5 Бастиан (Зейджак, Братт) – 57:48' (5x5)   3:6 Строум (Фокс) – 58:47' (en)

За победителей шайбы забросили Адам Фокс, Кевин Руни, Либор Гайек, Филип Хитил и Райан Строум, оформивший дубль. В составе «Дэвилз» голы на счету Пи Кей Суббэна, Михаила Мальцева и Натана Бастиана.

Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отдал результативную передачу и отбил 24 броска из 27. Нападающий Павел Бучневич также отдал голевой пас, закончив матч с показателем полезности «-1».

Форвард «Дэвилз» Михаил Мальцев забросил шайбу и заработал показатель «+1». У Никиты Гусева — «-1». У Дмитрия Куликова — «0».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

Это третья победа «Рейнджерс» подряд. В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк» сыграет в гостях с «Питтсбург Пингвинз». «Дэвилз» сыграют в гостях с «Бостон Брюинз». Обе встречи состоятся в ночь с 7 на 8 марта мск.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
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