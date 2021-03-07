«Монреаль» забросил четыре шайбы «Виннипегу» во втором периоде

В эти минуты в Монреале проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» встречается с «Виннипег Джетс».

На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 5:0 в пользу хозяев. За «Монреаль» дубль оформил Брендан Галлазер и ещё по разу отличились Джош Андерсон, Тайлер Тоффоли и Йоэль Армиа. При этом, четыре шайбы хозяева забросили во втором периоде.

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В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.