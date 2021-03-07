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«Монреаль» дома разгромил «Виннипег», у Галлахера 2 гола и ассист

«Монреаль» дома разгромил «Виннипег», у Галлахера 2 гола и ассист
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль» дома разгромил «Виннипег Джетс» со счётом 7:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джош Андерсон, Тайлер Тоффоли, Брендан Галлахер (2+1), Йоэль Армиа, Пол Байрон и Джефф Питри. Российский защитник «Канадиенс» Александр Романов за 19.48 на площадке совершил один бросок по воротам соперника и заработал показатель полезности «+2».

За «Виннипег» единственный гол забил Мэтью Перро.

«Канадиенс» одержали третью победу в последних 10 играх, у «Джетс» это третье поражение в последних 10 встречах. Следующие матчи 9 и 11 марта «Монреаль» проведёт на выезде с «Ванкувер Кэнакс», а «Виннипег» 10, 12 и 14 марта в гостях сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс».

НХЛ - регулярный чемпионат
07 марта 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
7 : 1
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Андерсон (Котканиеми, Тоффоли) – 15:29' (5x5)   2:0 Тоффоли (Уэбер) – 27:03' (5x5)   3:0 Галлахер (Дано, Татар) – 31:01' (5x5)   4:0 Галлахер (Дано, Татар) – 34:25' (5x5)   5:0 Армиа (Друен, Судзуки) – 36:05' (5x5)   6:0 Байрон (Эванс) – 44:20' (5x5)   7:0 Питри (Татар, Галлахер) – 48:20' (5x5)   7:1 Перро (Шайфли, Пионк) – 51:14' (5x4)
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