«Монреаль» дома разгромил «Виннипег», у Галлахера 2 гола и ассист

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль» дома разгромил «Виннипег Джетс» со счётом 7:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джош Андерсон, Тайлер Тоффоли, Брендан Галлахер (2+1), Йоэль Армиа, Пол Байрон и Джефф Питри. Российский защитник «Канадиенс» Александр Романов за 19.48 на площадке совершил один бросок по воротам соперника и заработал показатель полезности «+2».

За «Виннипег» единственный гол забил Мэтью Перро.

«Канадиенс» одержали третью победу в последних 10 играх, у «Джетс» это третье поражение в последних 10 встречах. Следующие матчи 9 и 11 марта «Монреаль» проведёт на выезде с «Ванкувер Кэнакс», а «Виннипег» 10, 12 и 14 марта в гостях сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс».