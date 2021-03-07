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«Ванкувер» дома обыграл «Торонто», у Хорвата гол и ассист

«Ванкувер» дома обыграл «Торонто», у Хорвата гол и ассист
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер Кэнаксз» дома обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 4:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брок Бёзер, Бо Хорват (1+1), Джей Ти Миллер и Нильс Хёгландер.

У «Торонто» голы забили Джон Таварес и Джимми Веси. Российский форвард Илья Михеев за 13.56 на площадке совершил четыре броска по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».

«Кэнакс» одержали четвёртую победу в последних 10 играх, у «Мэйпл Лифс» это третье поражение в последних 10 встречах. Следующие матчи 9 и 11 марта «Ванкувер» проведёт дома с «Монреаль Канадиенс», а «Торонто» 10, 12 и 14 марта примет «Виннипег Джетс».

Ранее в другом матче игрового дня «Монреаль» разгромил «Виннипег» со счётом 7:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 марта 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
4 : 2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Бёзер (Миллер, Хорват) – 04:39' (5x4)   1:1 Таварес (Керфут, Холл) – 15:56' (5x5)   1:2 Веси (Броди, Спецца) – 23:04' (5x5)   2:2 Хорват (Бёзер, Миллер) – 48:49' (5x4)   3:2 Миллер (Бёзер, Эдлер) – 49:31' (5x5)   4:2 Хёгландер (Шмидт) – 56:53' (5x5)
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