«Ванкувер» дома обыграл «Торонто», у Хорвата гол и ассист

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер Кэнаксз» дома обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 4:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брок Бёзер, Бо Хорват (1+1), Джей Ти Миллер и Нильс Хёгландер.

У «Торонто» голы забили Джон Таварес и Джимми Веси. Российский форвард Илья Михеев за 13.56 на площадке совершил четыре броска по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».

«Кэнакс» одержали четвёртую победу в последних 10 играх, у «Мэйпл Лифс» это третье поражение в последних 10 встречах. Следующие матчи 9 и 11 марта «Ванкувер» проведёт дома с «Монреаль Канадиенс», а «Торонто» 10, 12 и 14 марта примет «Виннипег Джетс».

Ранее в другом матче игрового дня «Монреаль» разгромил «Виннипег» со счётом 7:1.