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«Миннесота» в гостях уступила «Аризоне», у Капризова «-3»

«Миннесота» в гостях уступила «Аризоне», у Капризова «-3»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Аризона Койотс» дома обыграл «Миннесоту Уайлд» со счётом 5:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Лоусон Круз, Джейкоб Чикран, Конор Гарланд и Тайлер Питлик (2).

За «Миннесоту» забили Мэтт Дамба и Джордан Гринвей. Российский форвард Кирилл Капризов за 17.20 на площадке совершил два броска по воротам соперника и заработал показатель полезности «-3».

«Койотс» одержали пятую победу в последних 10 играх, у «Уайлд» это третье поражение в последних 10 встречах. Следующие матчи 9 и 11 марта «Аризона» на выезде проведёт с «Колорадо Эвеланш», а «Миннесота» в эти же даты примет «Вегас Голден Найтс».

В других матчах игрового дня «Монреаль» разгромил «Виннипег» (7:1), а «Ванкувер» обыграл «Торонто» (4:2).

НХЛ - регулярный чемпионат
07 марта 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
5 : 2
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Дамба (Бьюгстад, Паризе) – 14:20' (5x5)   0:2 Гринвей – 15:12' (5x5)   1:2 Круз (Гарланд, Шмальц) – 21:25' (5x5)   2:2 Чикран (Ларссон, Брассар) – 33:32' (5x5)   3:2 Гарланд (Брассар, Келлер) – 43:57' (5x4)   4:2 Питлик (Яльмарссон, Келлер) – 46:15' (5x5)   5:2 Питлик (Яльмарссон, Дворак) – 59:13' (en)
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