«Миннесота» в гостях уступила «Аризоне», у Капризова «-3»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Аризона Койотс» дома обыграл «Миннесоту Уайлд» со счётом 5:2.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Лоусон Круз, Джейкоб Чикран, Конор Гарланд и Тайлер Питлик (2).
За «Миннесоту» забили Мэтт Дамба и Джордан Гринвей. Российский форвард Кирилл Капризов за 17.20 на площадке совершил два броска по воротам соперника и заработал показатель полезности «-3».
«Койотс» одержали пятую победу в последних 10 играх, у «Уайлд» это третье поражение в последних 10 встречах. Следующие матчи 9 и 11 марта «Аризона» на выезде проведёт с «Колорадо Эвеланш», а «Миннесота» в эти же даты примет «Вегас Голден Найтс».
В других матчах игрового дня «Монреаль» разгромил «Виннипег» (7:1), а «Ванкувер» обыграл «Торонто» (4:2).
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