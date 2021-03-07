Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон дисквалифицирован на семь матчей

Национальная хоккейная лига дисквалифицировала нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Тома Уилсона на семь матчей, сообщается в пресс-релизе организации. В соответствии с коллективным соглашением форвард столичной команды потеряет $ 311, 8 тыс.

В последнем матче регулярного чемпионата НХЛ защитник «Бостон Брюинз» Брэндон Карло получил травму головы в жёстком столкновении с нападающим «Кэпиталз», в результате чего был вынужден покинуть лёд под присмотром врачей, а затем уехать в больницу. Судьи не зафиксировали нарушения в том моменте.

Напомним, что 6 марта в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась крупной победой хозяев льда со счётом 5:1.