Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон дисквалифицирован на семь матчей

Национальная хоккейная лига дисквалифицировала нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Тома Уилсона на семь матчей, сообщается в пресс-релизе организации. В соответствии с коллективным соглашением форвард столичной команды потеряет $ 311, 8 тыс.
В последнем матче регулярного чемпионата НХЛ защитник «Бостон Брюинз» Брэндон Карло получил травму головы в жёстком столкновении с нападающим «Кэпиталз», в результате чего был вынужден покинуть лёд под присмотром врачей, а затем уехать в больницу. Судьи не зафиксировали нарушения в том моменте.
Напомним, что 6 марта в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась крупной победой хозяев льда со счётом 5:1.
- 7 марта 2021
-
08:04
-
07:45
-
06:56
-
06:39
-
06:10
-
05:49
-
05:38
-
04:46
-
03:23
-
01:27
- 6 марта 2021
-
23:44
-
23:39
-
23:33
-
23:24
-
22:54
-
22:33
-
22:21
-
22:15
-
21:52
-
21:44
-
21:25
-
21:20
-
21:18
-
21:15
-
21:12
-
21:08
-
21:02
-
20:59
-
20:58
-
20:56
-
20:53
-
20:42
-
20:39
-
20:32
-
20:27