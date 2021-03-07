Тарасенко не реализовал опасный момент в овертайме, в контратаке забил Кемпе

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» дома в овертайме победил «Сент-Луис Блюз» со счётом 4:3, проигрывая по ходу встречи 0:3.
За «Сент-Луис» голы забили Дэвид Перрон, Натан Уокер и Райан О’Райлли. Российский форвард Владимир Тарасенко за 16.25 на площадке совершил четыре броска по воротам соперника и заработал показатель полезности «-2». Для Тарасенко этот матч стал первым в нынешнем сезоне.
В овертайме 29-летний нападающий мог решить судьбу встречи, но не реализовал опасный момент, который сам для себя и создал. Владимир сумел вылезти на пятак «королей», уйдя из-под опеки форварда соперников Габриэля Виларди, однако сначала голкипер «Кингз» Джонатан Куик в падении сумел зацепить шайбу клюшкой, а затем игровой снаряд сошёл с клюшки Тарасенко, и бросок не удался. Игроки «Лос-Анджелеса» сумели выбежать в контратаку, которую точным броском завершил Адриан Кемпе.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
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