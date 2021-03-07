Плющев: нарушения минского «Динамо» в овертайме были 100-процентные, даже нечего обсуждать

Заслуженный тренер России, экс-главный судья КХЛ Владимир Плющев прокомментировал судейство в третьем матче серии первого раунда плей-офф «Динамо» (Минск) — СКА (3:4 ОТ, 0-3).
«Уже не в первый раз в этом плей-офф мы видим пятиминутные удаления. Не удивлюсь, если на днях специальная комиссия снимет штраф с получившего 5+20 форварда СКА Морозова, как это было с нападающим «Магнитки» Прохоркиным. Я вообще несколько раз пересмотрел эпизод с наказанием Морозова и уверен в том, что на пять минут оно не тянуло. Форвард СКА обезопасил себя и ни в коем случае с его стороны не было умысла нанести травму сопернику.
Не пойму, чем недовольно минское «Динамо». Им дали шанс — они им не воспользовались. Нужно винить самих себя, что сами за это время забили лишь однажды. За пять минут можно было забросить намного больше и решить исход встречи в свою пользу. А нарушения минчан в овертайме были 100-процентные, их даже нечего обсуждать», — сказал Плющев «Чемпионату».
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