«Эдмонтон» вырвал победу у «Калгари» на последних минутах матча

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» дома обыграл «Калгари Флэймз» со счётом 3:2, забросив победную шайбу на последних минутах встречи.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ессе Пульюярви, Кайлер Ямамото и Коннор Макдэвид.

У «Калгари» голы забили Джонни Годро и Ноа Ханифин. Российский защитник Никита Нестеров за 10.54 на площадке совершил два броска по воротам соперника и заработал показатель полезности «-1».

«Ойлерз» одержали шестую победу в последних 10 играх, «Флэймз» проиграли в седьмой раз в последних 10 встречах. Следующие матчи 9, 11 и 13 марта «Эдмонтон» проведёт дома с «Оттавой Сенаторз», а «Калгари» примет «Сенаторз» 8 марта, после чего 12 и 14 марта сыграет с «Монреалем».