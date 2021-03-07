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«Эдмонтон» вырвал победу у «Калгари» на последних минутах матча

«Эдмонтон» вырвал победу у «Калгари» на последних минутах матча
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» дома обыграл «Калгари Флэймз» со счётом 3:2, забросив победную шайбу на последних минутах встречи.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ессе Пульюярви, Кайлер Ямамото и Коннор Макдэвид.

У «Калгари» голы забили Джонни Годро и Ноа Ханифин. Российский защитник Никита Нестеров за 10.54 на площадке совершил два броска по воротам соперника и заработал показатель полезности «-1».

«Ойлерз» одержали шестую победу в последних 10 играх, «Флэймз» проиграли в седьмой раз в последних 10 встречах. Следующие матчи 9, 11 и 13 марта «Эдмонтон» проведёт дома с «Оттавой Сенаторз», а «Калгари» примет «Сенаторз» 8 марта, после чего 12 и 14 марта сыграет с «Монреалем».

НХЛ - регулярный чемпионат
07 марта 2021, воскресенье. 06:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 2
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Годро (Линдхольм, Монахан) – 14:49' (5x4)   1:1 Пульюярви (Расселл, Макдэвид) – 37:01' (5x5)   1:2 Ханифин (Линдхольм, Дюбе) – 41:42' (5x5)   2:2 Ямамото (Драйзайтль, Макдэвид) – 46:07' (5x5)   3:2 Макдэвид (Ямамото, Расселл) – 56:15' (5x5)
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