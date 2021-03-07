«Вегас» на выезде одолел «Сан-Хосе», дубль у Така

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» на выезде обыграл «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 4:0.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Марк Стоун, Алекс Так (2) и Райлли Смит.
«Голден Найтс» одержали шестую победу подряд, в последних 10 встречах «Вегас» победил восемь раз. «Шаркс» потерпели седьмое поражение в последних 10 играх. Следующие матчи 9 и 11 марта «Вегас» проведёт на выезде с «Миннесотой Уайлд», а «Сан-Хосе» 9 марта примет «Сент-Луис Блюз».
В рамках игрового дня в НХЛ прошли ещё семь матчей: «Аризона Койотс» – «Миннесота Уайлд» (5:2), «Монреаль Канадиенс» – «Виннипег Джетс» (7:1), «Ванкувер Кэнакс» – «Торонто Мэйпл Лифс» (4:2), «Даллас Старз» – «Коламбус Блю Джекетс» (5:0), «Колорадо Эвеланш» – «Анахайм Дакс» (4:5 ОТ), «Лос-Анджелес Кингз» – «Сент-Луис Блюз» (4:3 ОТ), «Эдмонтон Ойлерз» – «Калгари Флэймз» (3:2).
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