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«Вегас» на выезде одолел «Сан-Хосе», дубль у Така

«Вегас» на выезде одолел «Сан-Хосе», дубль у Така
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» на выезде обыграл «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 4:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Марк Стоун, Алекс Так (2) и Райлли Смит.

«Голден Найтс» одержали шестую победу подряд, в последних 10 встречах «Вегас» победил восемь раз. «Шаркс» потерпели седьмое поражение в последних 10 играх. Следующие матчи 9 и 11 марта «Вегас» проведёт на выезде с «Миннесотой Уайлд», а «Сан-Хосе» 9 марта примет «Сент-Луис Блюз».

В рамках игрового дня в НХЛ прошли ещё семь матчей: «Аризона Койотс» – «Миннесота Уайлд» (5:2), «Монреаль Канадиенс» – «Виннипег Джетс» (7:1), «Ванкувер Кэнакс» – «Торонто Мэйпл Лифс» (4:2), «Даллас Старз» – «Коламбус Блю Джекетс» (5:0), «Колорадо Эвеланш» – «Анахайм Дакс» (4:5 ОТ), «Лос-Анджелес Кингз» – «Сент-Луис Блюз» (4:3 ОТ), «Эдмонтон Ойлерз» – «Калгари Флэймз» (3:2).

НХЛ - регулярный чемпионат
07 марта 2021, воскресенье. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
0 : 4
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Стоун (Стивенсон, Пасиоретти) – 15:02' (5x5)   0:2 Так – 25:01' (5x5)   0:3 Так – 36:38' (5x5)   0:4 Смит (Маршессо, Пьетранджело) – 51:03' (5x5)
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