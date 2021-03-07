Том Уилсон стал первым игроком НХЛ, дисквалифицированным за удар, нанесённый не сзади

Национальная хоккейная лига дисквалифицировала нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Тома Уилсона на семь матчей, сообщается в пресс-релизе организации. В соответствии с коллективным соглашением форвард столичной команды потеряет $ 311, 8 тыс.

В последнем матче регулярного чемпионата НХЛ защитник «Бостон Брюинз» Брэндон Карло получил травму головы в жёстком столкновении с нападающим «Кэпиталз», в результате чего был вынужден покинуть лёд под присмотром врачей, а затем уехать в больницу. Судьи не зафиксировали нарушения в том моменте.

Департамент наказал Уилсона за толчок на борт, мотивировав своё решение тем, что Карло находился в уязвимой позиции, а контакт с его головой был прямым и значительным. Также было особо отмечено наличие в послужном списке Уилсона других дисквалификаций и штрафов.

Как сообщает журналист TSN Франк Серавалли, ранее НХЛ никогда не выписывала хоккеистам дисквалификации в схожих ситуациях. Уилсон стал первым игроком НХЛ, дисквалифицированным за удар, нанесённый не сзади.