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Том Уилсон стал первым игроком НХЛ, дисквалифицированным за удар, нанесённый не сзади

Том Уилсон стал первым игроком НХЛ, дисквалифицированным за удар, нанесённый не сзади
Хоккей / НХЛ 0
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Национальная хоккейная лига дисквалифицировала нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Тома Уилсона на семь матчей, сообщается в пресс-релизе организации. В соответствии с коллективным соглашением форвард столичной команды потеряет $ 311, 8 тыс.

В последнем матче регулярного чемпионата НХЛ защитник «Бостон Брюинз» Брэндон Карло получил травму головы в жёстком столкновении с нападающим «Кэпиталз», в результате чего был вынужден покинуть лёд под присмотром врачей, а затем уехать в больницу. Судьи не зафиксировали нарушения в том моменте.

Департамент наказал Уилсона за толчок на борт, мотивировав своё решение тем, что Карло находился в уязвимой позиции, а контакт с его головой был прямым и значительным. Также было особо отмечено наличие в послужном списке Уилсона других дисквалификаций и штрафов.

Как сообщает журналист TSN Франк Серавалли, ранее НХЛ никогда не выписывала хоккеистам дисквалификации в схожих ситуациях. Уилсон стал первым игроком НХЛ, дисквалифицированным за удар, нанесённый не сзади.

Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон дисквалифицирован на семь матчей
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