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КХЛ дисквалифицировала Коваленко на один матч за непристойный жест в матче с «Йокеритом»

КХЛ дисквалифицировала Коваленко на один матч за непристойный жест в матче с «Йокеритом»
Хоккей / КХЛ 0
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Континентальная хоккейная лига дисквалифицировала нападающего «Локомотива» Николая Коваленко на один матч за его поведение во втором матче серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Йокеритом» (5:0, 2-0).

В одном из моментов 21-летний нападающий «железнодорожников» Коваленко, находясь на скамейке своей команды, неприличным жестом решил выразить собственное удовлетворение неудачной игрой соперника. Этот жест он адресовал сидящим рядом хоккеистам «Йокерита».

«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча: «Локомотив» — «Йокерит». Время — 55:36. На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Локомотива» Николая Коваленко наказание по п. 1.36. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ (находясь на игровой площадке или за ее пределами до, во время или после игры, производит любые непристойные жесты или действия по отношению к судье или любому лицу), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — сказано на официальном сайте КХЛ.

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