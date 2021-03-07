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Засудили ли минское «Динамо» в третьем матче серии плей-офф КХЛ со СКА?

Засудили ли минское «Динамо» в третьем матче серии плей-офф КХЛ со СКА?
Хоккей / КХЛ 0
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Вчера, 6 марта, в третьем матче серии плей-офф Кубка Гагарина СКА в овертайме обыграл минское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Минск-Арена» в столице Беларуси и завершилась со счётом 4:3 (1:0, 1:2, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.

На 79-й минуте «Динамо» играло в двойном меньшинстве, СКА проводил позиционную атаку. После передач Кирилла Марченко и Василия Подколзина шайбу получил Линден Вей. Он сблизился с воротами, выждал паузу и бросил точно в дальний угол, принеся своей команде победу. После этого капитан минчан Роб Клинкхаммер, прежде удалённый за удар клюшкой, выехал со скамейки штрафников и махнул рукой в сторону судей.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Засудили ли минское «Динамо» в третьем матче серии плей-офф КХЛ со СКА?»

Принять участие в опросе можно на Quiz.

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