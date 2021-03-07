Джейк Эттингер стал самым молодым голкипером в истории «Далласа», сыгравшим на «0» в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» дома разгромил «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 5:0.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джейсон Дикинсон, Джо Павелски, Миро Хейсканен, Роопе Хинц и Радек Факса. Российский форвард Денис Гурьянов за 16.53 на площадке совершил три броска по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».
Голкипер Джейк Эттингер оформил шат-аут, отразив 21 бросок. 22-летний американец отразил 21 бросок и был признан первой звездой встречи. Как сообщает пресс-служба НХЛ, Эттингер стал самым молодым голкипером в истории «Старз», сыгравшим на ноль.
Если говорить о всей истории франшизы (с учётом достижений «Миннесоты Норт Старз») шат-ауты в более молодом возрасте делал только Пит Лопрести (дважды в 1975 году – в возрасте 20 и 21 года).
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