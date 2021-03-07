Шенн — о возвращении Тарасенко на лёд: со временем он станет только лучше

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Брэйден Шенн после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз» (3:4 ОТ) прокомментировал возвращение на лёд российского нападающего Владимира Тарасенко.

«Это хорошее начало для него. Мы знаем, что со временем, которое у него будет, он станет только лучше», — приводятся слова Шенна в официальном «твиттере» клуба.

В овертайме 29-летний нападающий мог решить судьбу встречи, но не реализовал опасный момент, который сам для себя и создал. Владимир сумел вылезти на пятак «королей», уйдя из-под опеки форварда соперников Габриэля Виларди, однако сначала голкипер «Кингз» Джонатан Куик в падении сумел зацепить шайбу клюшкой, а затем игровой снаряд сошёл с клюшки Тарасенко, и бросок не удался. Игроки «Лос-Анджелеса» сумели выбежать в контратаку, которую точным броском завершил Адриан Кемпе.