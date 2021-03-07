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Вайсфельд: удивила реакция тренера минчан на удаления в овертайме. Судьи в них разобрались

Вайсфельд: удивила реакция тренера минчан на удаления в овертайме. Судьи в них разобрались
Хоккей / КХЛ 0
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Известный хоккейный функционер, бывший арбитр Леонид Вайсфельд прокомментировал судейство в третьем матче серии первого раунда плей-офф «Динамо» (Минск) — СКА (3:4 ОТ, 0-3).

«Удаление Морозова? Мне всегда не нравились подобные ситуации, потому что форвард «армейцев» отдал шайбу, а Козун всё равно шёл его бить. Если бы Морозов не выставил руки — мог бы получить травму. Судьи имели основание наказать «армейца», другой вопрос, что Морозов не был инициатором в этом эпизоде.

Что касается удалений в овертайме, меня удивила реакция Вудкрофта и заинтересовали эти эпизоды. Решил пересмотреть несколько раз моменты. На первый взгляд кажется, что нарушений может и не было, но на повторе всё четко видно. Там очевиднейшие моменты и, я считаю, что судьи в этих эпизодах разобрались очень хорошо», — сказал Вайсфельд «Чемпионату».

Засудили ли минское «Динамо» в третьем матче серии плей-офф КХЛ со СКА?
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