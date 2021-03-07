Рафф — о 3:6 в матче с «Рейнджерс»: мне просто невероятно стыдно. Худшая игра в обороне

Главный тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Линди Рафф прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:6).

«Пожалуй, мы провели худший матч года с точки зрения игры в обороне. Соперник нас просто объезжал по всей территории площадки. Мне стыдно от того, как плохо мы сегодня играли в пас и какие решения принимали. Мне просто невероятно стыдно», — цитирует Раффа официальный сайт НХЛ в русской версии.

За победителей шайбы забросили Адам Фокс, Кевин Руни, Либор Гайек, Филип Хитил и Райан Строум, оформивший дубль. В составе «Дэвилз» голы на счету Пи Кей Суббэна, Михаила Мальцева и Натана Бастиана.

Это третья победа «Рейнджерс» подряд. В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк» сыграет в гостях с «Питтсбург Пингвинз». «Дэвилз» сыграют в гостях с «Бостон Брюинз». Обе встречи состоятся в ночь с 7 на 8 марта мск.