Куинн: если «Рейнджерс» хотят попасть в плей-офф, победы надо одерживать сериями

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (6:3). Это третья победа «Рейнджерс» подряд, чего с «синерубашечниками» в этом сезоне ещё не происходило.

«Если ты хочешь получить шанс попасть в плей-офф, победы надо одерживать сериями. Нужны удачные отрезки. До этой поры у нас ничего подобного не получалось. Сейчас же хочется не останавливаться и продолжать выигрывать», — цитирует Куинна официальный сайт НХЛ в русской версии.

За победителей шайбы забросили Адам Фокс, Кевин Руни, Либор Гайек, Филип Хитил и Райан Строум, оформивший дубль. В составе «Дэвилз» голы на счету Пи Кей Суббэна, Михаила Мальцева и Натана Бастиана.