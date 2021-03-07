Алекс Гальченюк набрал четыре очка в четырёх матчах в АХЛ за фарм-клуб «Торонто»

Нападающий «Торонто Марлиз» Алекс Гальченюк был признан второй звездой матча регулярного чемпионата АХЛ со «Стоктон Хит» (3:4). 27-летний игрок набрал 2 (1+1) очка, забросив свою первую шайбу в лиге. В четырёх матчах в АХЛ в его активе стало 4 (1+3) балла.
Гальченюк недавно пополнил состав «Каролины Харрикейнз» в результате обмена с «Оттавой Сенаторз». «Ураганы» также в этом обмене получили нападающего Седрика Пакетта. В обратном направлении проследовал форвард Райан Дзингел.
Сразу после обмена «Каролина» выставила Гальченюка на драфт отказов, откуда его никто не забрал, после чего состоялся обмен с «Торонто» на Егора Коршкова. В этом сезоне НХЛ американский форвард принял участие в восьми встречах, забросив одну шайбу при показателе полезности «–6» и шести минутах штрафа.
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