Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Торпедо НН» — «Ак Барс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Главный телеканал Беларуси — о матче «Динамо» Мн и СКА: такой хоккей нам не нужен

Главный телеканал Беларуси — о матче «Динамо» Мн и СКА: такой хоккей нам не нужен
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Телеканал «Беларусь 1», являющийся главным и государственным каналом в Беларуси, сделал новостной сюжет, посвящённый третьему матчу серии первого раунда плей-офф КХЛ, в котором минское «Динамо» уступило СКА (3:4 ОТ, 0-3).

«Такой хоккей нам не нужен. Накануне минское «Динамо» принимало СКА из Санкт-Петербурга в рамках 1/8 финала плей-офф Кубка Гагарина. Игру сломали судьи. Малейшее нарушение со стороны хозяев рефери наказывали малым штрафом, в то время как на фолы гостей закрывали глаза. Даже несмотря на это, «зубры» боролись до конца, отыгрывались дважды и в напряжённой борьбе смогли перевести поединок в овертайм – 3:3. В дополнительном периоде ключевым отрезком стала концовка. Тогда судьи Оленин и Ромасько оставили минское «Динамо» втроём против пятерых. Именно после этого СКА сумел поставить победную для себя точку в матче — 4:3 и 3:0 — в серии до четырёх побед в пользу СКА», — сказано на сайте канала.

На 79-й минуте «Динамо» играло в двойном меньшинстве, СКА проводил позиционную атаку. После передач Кирилла Марченко и Василия Подколзина шайбу получил Линден Вей. Он сблизился с воротами, выждал паузу и бросил точно в дальний угол, принеся своей команде победу. После этого капитан минчан Роб Клинкхаммер, прежде удалённый за удар клюшкой, выехал со скамейки штрафников и махнул рукой в сторону судей.

Засудили ли минское «Динамо» в третьем матче серии плей-офф КХЛ со СКА?
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021