Главный телеканал Беларуси — о матче «Динамо» Мн и СКА: такой хоккей нам не нужен

Телеканал «Беларусь 1», являющийся главным и государственным каналом в Беларуси, сделал новостной сюжет, посвящённый третьему матчу серии первого раунда плей-офф КХЛ, в котором минское «Динамо» уступило СКА (3:4 ОТ, 0-3).

«Такой хоккей нам не нужен. Накануне минское «Динамо» принимало СКА из Санкт-Петербурга в рамках 1/8 финала плей-офф Кубка Гагарина. Игру сломали судьи. Малейшее нарушение со стороны хозяев рефери наказывали малым штрафом, в то время как на фолы гостей закрывали глаза. Даже несмотря на это, «зубры» боролись до конца, отыгрывались дважды и в напряжённой борьбе смогли перевести поединок в овертайм – 3:3. В дополнительном периоде ключевым отрезком стала концовка. Тогда судьи Оленин и Ромасько оставили минское «Динамо» втроём против пятерых. Именно после этого СКА сумел поставить победную для себя точку в матче — 4:3 и 3:0 — в серии до четырёх побед в пользу СКА», — сказано на сайте канала.

На 79-й минуте «Динамо» играло в двойном меньшинстве, СКА проводил позиционную атаку. После передач Кирилла Марченко и Василия Подколзина шайбу получил Линден Вей. Он сблизился с воротами, выждал паузу и бросил точно в дальний угол, принеся своей команде победу. После этого капитан минчан Роб Клинкхаммер, прежде удалённый за удар клюшкой, выехал со скамейки штрафников и махнул рукой в сторону судей.