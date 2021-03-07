10-летние хоккеисты устроили массовую драку во время матча в Оренбургской области
Хоккеисты ХК «Южный Урал» и «Сарматы» 2011 года рождения устроили массовую драку на льду во время турнира первенства области.
Матч проходил в посёлке Пригородный 5 марта. Ролик с дракой выложил на личной страничке в «Инстаграме» один из родителей игроков и подписал: «Стенка на стенку». Всё началось с того, что один из хоккеистов нарушил правила, после чего обе команды принялись выяснять отношения в ледовом побоище.
В массовой драке приняли участие и вратари обеих команд. На кадрах видно, как 10-летние хоккеисты бросают на лёд клюшки и подключаются к остальным игрокам. Спустя несколько секунд к хоккеистам подбегают тренеры и судья, которые и разнимают спортсменов.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
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