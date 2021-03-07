Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Торпедо НН» — «Ак Барс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Салават Юлаев» всухую обыграл «Трактор» и вышел вперёд в серии 2-1

«Салават Юлаев» всухую обыграл «Трактор» и вышел вперёд в серии 2-1
Хоккей / КХЛ 0

В третьем матче серии плей-офф Кубка Гагарина уфимский «Салават Юлаев» в овертайме обыграл «Трактор». Встреча проходила на стадионе «Арена-Трактор» имени Валерия Белоусова в Челябинске и завершилась со счётом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) в пользу подопечных Томи Лямся.

В составе победителей отличились Александр Кадейкин, Маркус Гранлунд, Пётр Хохряков и Вячеслав Солодухин. Свой первый шат-аут в нынешнем розыгрыше оформил финский голкипер гостей Юха Метсола, который отразил 19 бросков.

После третьей пропущенной шайбы Ивана Федотова в воротах «Трактора» сменил Роман Вилл. Четвёртый гол уфимцы забили в пустые ворота.

«Салават» вышел вперёд в серии до четырёх побед — 2-1. Четвёртая встреча пройдёт в Челябинске 9 марта.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
07 марта 2021, воскресенье. 14:30 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
0 : 4
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Кадейкин (Жарков, Бирюков) – 12:27' (5x5)   0:2 Гранлунд (Хартикайнен) – 26:58' (5x5)   0:3 Хохряков – 31:40' (5x5)   0:4 Солодухин (Алексеев) – 59:39' (en)
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021