«Салават Юлаев» всухую обыграл «Трактор» и вышел вперёд в серии 2-1

В третьем матче серии плей-офф Кубка Гагарина уфимский «Салават Юлаев» в овертайме обыграл «Трактор». Встреча проходила на стадионе «Арена-Трактор» имени Валерия Белоусова в Челябинске и завершилась со счётом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) в пользу подопечных Томи Лямся.

В составе победителей отличились Александр Кадейкин, Маркус Гранлунд, Пётр Хохряков и Вячеслав Солодухин. Свой первый шат-аут в нынешнем розыгрыше оформил финский голкипер гостей Юха Метсола, который отразил 19 бросков.

После третьей пропущенной шайбы Ивана Федотова в воротах «Трактора» сменил Роман Вилл. Четвёртый гол уфимцы забили в пустые ворота.

«Салават» вышел вперёд в серии до четырёх побед — 2-1. Четвёртая встреча пройдёт в Челябинске 9 марта.