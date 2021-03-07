Гатиятулин: «Трактор» подвела игровая дисциплина, команде не хватало свежести

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал результат третьего матча серии плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (0:4, 1-2 — в серии).
«Было видно, что нам не хватало свежести, подвела игровая дисциплина. Пропустили ненужный гол, пришлось раскрываться, ошибаться, за это нас соперник наказал. Ребята с первой до последней секунды старались, по самоотдаче нет претензий. Есть день, чтобы разобрать ошибки и подготовиться к следующей игре. У ребят есть небольшие повреждения.
Иван Федотов вышел на матч, так как он уверенно играл, хорошо себя чувствовал физически и эмоционально. Нужно было встряхнуть команду, поэтому по ходу встречи поменяли вратаря. При счёте 0:3 поменяли вратаря на шестого полевого, хотели спасти матч.
Немного неверно действовали в зоне атаке во втором периоде, соперник успевал наложить смены. Удаления забирают очень много сил, хочется, чтобы было их меньше. Игра с обеих сторон жёсткая, где-то перехлёстывают эмоции. Объясним, где доводить силовой приём до конца, а где играть осторожнее, чтобы не удаляться. У нас есть ребята, которые не играли ранее и готовы выйти на лёд. Будем принимать по ним решения», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 7 марта 2021
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