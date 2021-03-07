Пилут: «Трактор» должен объединиться и показать свой лучший хоккей

Защитник «Трактора» Лоуренс Пилут прокомментировал результат третьего матча серии плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (0:4, 1-2 — в серии).
«На льду были две команды, которые сражались за победу. Удача была на их стороне, но за что люблю плей-офф, так это за то, что через 48 часов начнётся новый матч. Мы должны объединиться всей командой и показать свой лучший хоккей.
Я очень люблю играть много. Стараюсь вносить максимальный вклад в командную игру, мне нравится побеждать. Плюс я совершенствую свой хоккей. Лично я себя чувствую хорошо. Считаю, что у нас все сражаются и выкладываются, даже если игрок устал.
Нам нужно фокусироваться на своей игре и держаться вместе. Иногда мы от этого уходим, но знаем, как вернуться назад. Мы должны действовать по своей системе. Что могу сказать о борьбе с Хартикайненом? Он – хороший хоккеист, мне нравится против него играть», — передаёт слова Пилута корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 7 марта 2021
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