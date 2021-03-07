Панин: игра в обороне – основа для борьбы за Кубок Гагарина

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин прокомментировал результат третьего матча серии плей-офф КХЛ с «Трактором» (4:0, 2-1 — в серии).
«Игры плей-офф непростые, сегодняшнюю игру тоже нельзя назвать простой. «Трактор» – хороший соперник, команда организована в обороне. Мы тоже старались играть организованно, старались избежать контратак со стороны соперника.
Тренер нам постоянно говорит, что нужно исключить удаления. Мы прислушиваемся к этому, исключаем свои ошибки. Плей-офф – это игра тактик и обороны, это не бразильский хоккей, когда мы забьём сколько хотим, а нам сколько смогут. Игра в обороне – основа для борьбы за Кубок Гагарина.
Жёсткая игра Бывальцева против меня? Не то, чтобы я удивился, а он побоялся или не побоялся сыграть так против меня. Это игровой момент, который может случиться с каждым. Главное, чтобы обошлось без травмы. Мало кто из игроков хочет нанести травму, тем более Бывальцев. Ни о какой мстительности не приходится говорить. Идёт плей-офф, каких-то личных обид и сведения счётов не должно быть, всё направлено на общекомандный результат», — передаёт слова Панина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 7 марта 2021
-
18:40
-
17:54
-
17:39
-
17:29
-
17:14
-
16:46
-
16:00
-
15:36
-
15:10
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:39
-
13:26
-
13:05
-
13:00
-
12:34
-
12:15
-
12:01
-
11:45
-
11:32
-
11:15
-
10:57
-
10:45
-
10:45
-
10:19
-
10:01
-
09:45
-
09:30
-
09:20
-
09:03
-
08:46
-
08:45
-
08:33
-
08:20