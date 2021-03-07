Панин: игра в обороне – основа для борьбы за Кубок Гагарина

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин прокомментировал результат третьего матча серии плей-офф КХЛ с «Трактором» (4:0, 2-1 — в серии).

«Игры плей-офф непростые, сегодняшнюю игру тоже нельзя назвать простой. «Трактор» – хороший соперник, команда организована в обороне. Мы тоже старались играть организованно, старались избежать контратак со стороны соперника.

Тренер нам постоянно говорит, что нужно исключить удаления. Мы прислушиваемся к этому, исключаем свои ошибки. Плей-офф – это игра тактик и обороны, это не бразильский хоккей, когда мы забьём сколько хотим, а нам сколько смогут. Игра в обороне – основа для борьбы за Кубок Гагарина.

Жёсткая игра Бывальцева против меня? Не то, чтобы я удивился, а он побоялся или не побоялся сыграть так против меня. Это игровой момент, который может случиться с каждым. Главное, чтобы обошлось без травмы. Мало кто из игроков хочет нанести травму, тем более Бывальцев. Ни о какой мстительности не приходится говорить. Идёт плей-офф, каких-то личных обид и сведения счётов не должно быть, всё направлено на общекомандный результат», — передаёт слова Панина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.