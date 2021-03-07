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«Ак Барс» в гостях разгромил «Торпедо». Счёт в серии — 3-0

«Ак Барс» в гостях разгромил «Торпедо». Счёт в серии — 3-0
Хоккей / КХЛ 0

В третьем матче серии плей-офф Кубка Гагарина казанский «Ак Барс» обыграл нижегородское «Торпедо». Встреча проходила на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Ак Барса» Кирилл Петров. Шайбы в составе победителей также забросили Харри Песонен, Виктор Тихонов и Артём Лукоянов. Свой первый шат-аут в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина оформил голкипер гостей Тимур Билялов, который отразил 30 бросков.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

«Ак Барс» повёл в серии до четырёх побед со счётом 3-0. Четвёртая встреча пройдёт в Нижнем Новгороде 9 марта.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
07 марта 2021, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
0 : 4
Ак Барс
Казань
0:1 Песонен (Петров, Галиев) – 12:10' (5x4)   0:2 Тихонов (Викстранд, Доус) – 33:52' (5x5)   0:3 Петров (Фисенко) – 34:43' (4x5)   0:4 Лукоянов – 59:30' (en)
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