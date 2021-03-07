«Ак Барс» в гостях разгромил «Торпедо». Счёт в серии — 3-0

В третьем матче серии плей-офф Кубка Гагарина казанский «Ак Барс» обыграл нижегородское «Торпедо». Встреча проходила на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Ак Барса» Кирилл Петров. Шайбы в составе победителей также забросили Харри Песонен, Виктор Тихонов и Артём Лукоянов. Свой первый шат-аут в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина оформил голкипер гостей Тимур Билялов, который отразил 30 бросков.

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«Ак Барс» повёл в серии до четырёх побед со счётом 3-0. Четвёртая встреча пройдёт в Нижнем Новгороде 9 марта.