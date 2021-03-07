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ЦСКА всухую обыграл «Спартак» и повёл в серии со счётом 3-0

ЦСКА всухую обыграл «Спартак» и повёл в серии со счётом 3-0
Хоккей / КХЛ 0

В третьем матче серии плей-офф Кубка Гагарина ЦСКА обыграл «Спартак». Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) в пользу подопечных Игоря Никитина.

Шайбы в составе победителей забросили Сергей Андронов, Максим Шалунов и Никита Коростелёв. Свой второй шат-аут в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина оформил шведский голкипер ЦСКА Ларс Юханссон, который отразил 38 бросков.

ЦСКА повёл в серии до четырёх побед со счётом 3-0. Третья встреча пройдёт в Москве 9 марта.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
07 марта 2021, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
0 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Андронов (Слепышев) – 05:04' (5x5)   0:2 Шалунов (Гилмор, Окулов) – 45:54' (5x4)   0:3 Коростелёв (Лайпсик, Локтионов) – 56:04' (5x5)
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