ЦСКА всухую обыграл «Спартак» и повёл в серии со счётом 3-0

В третьем матче серии плей-офф Кубка Гагарина ЦСКА обыграл «Спартак». Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) в пользу подопечных Игоря Никитина.

Шайбы в составе победителей забросили Сергей Андронов, Максим Шалунов и Никита Коростелёв. Свой второй шат-аут в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина оформил шведский голкипер ЦСКА Ларс Юханссон, который отразил 38 бросков.

ЦСКА повёл в серии до четырёх побед со счётом 3-0. Третья встреча пройдёт в Москве 9 марта.