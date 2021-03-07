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Никитин – об удалениях ЦСКА: думаю, ребята сообразят, что это нельзя делать

Никитин – об удалениях ЦСКА: думаю, ребята сообразят, что это нельзя делать
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал результат третьего матча серии плей-офф КХЛ со «Спартаком» (3:0).

«Тяжёлая игра, ребята молодчики, готовимся дальше. Меньшинство забрало много сил во втором периоде. Все наши удаления происходят в зоне атаки, в средней зоне. Это не спасение ситуации. Обращаем внимание ребят на это. Думаю, они сообразят, что это делать нельзя», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Шайбы в составе победителей забросили Сергей Андронов, Максим Шалунов и Никита Коростелёв. Свой второй шат-аут в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина оформил шведский голкипер ЦСКА Ларс Юханссон, который отразил 38 бросков.

ЦСКА повёл в серии до четырёх побед со счётом 3-0. Третья встреча пройдёт в Москве 9 марта.

ЦСКА всухую обыграл «Спартак» и повёл в серии со счётом 3-0
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