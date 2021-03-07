Никитин – об удалениях ЦСКА: думаю, ребята сообразят, что это нельзя делать

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал результат третьего матча серии плей-офф КХЛ со «Спартаком» (3:0).
«Тяжёлая игра, ребята молодчики, готовимся дальше. Меньшинство забрало много сил во втором периоде. Все наши удаления происходят в зоне атаки, в средней зоне. Это не спасение ситуации. Обращаем внимание ребят на это. Думаю, они сообразят, что это делать нельзя», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Шайбы в составе победителей забросили Сергей Андронов, Максим Шалунов и Никита Коростелёв. Свой второй шат-аут в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина оформил шведский голкипер ЦСКА Ларс Юханссон, который отразил 38 бросков.
ЦСКА повёл в серии до четырёх побед со счётом 3-0. Третья встреча пройдёт в Москве 9 марта.
- 7 марта 2021
-
20:13
-
19:56
-
19:42
-
19:36
-
19:22
-
19:19
-
18:40
-
17:54
-
17:39
-
17:29
-
17:14
-
16:46
-
16:00
-
15:36
-
15:10
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:39
-
13:26
-
13:05
-
13:00
-
12:34
-
12:15
-
12:01
-
11:45
-
11:32
-
11:15
-
10:57
-
10:45
-
10:45
-
10:19
-
10:01
-
09:45
-
09:30