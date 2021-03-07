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Знарок – о 0:3: «Спартаку» надо было идти на пятак и дорабатывать шайбу

Знарок – о 0:3: «Спартаку» надо было идти на пятак и дорабатывать шайбу
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок прокомментировал результат третьего матча серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА (0:3, 0-3 — в серии).

«Может быть, сегодня и бросали, но надо дорабатывать шайбу до конца. Потому что были отскоки от вратаря, надо было идти на пятак и дорабатывать шайбу», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Шайбы в составе победителей забросили Сергей Андронов, Максим Шалунов и Никита Коростелёв. Свой второй шат-аут в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина оформил шведский голкипер ЦСКА Ларс Юханссон, который отразил 38 бросков.

ЦСКА повёл в серии до четырёх побед со счётом 3-0. Третья встреча пройдёт в Москве 9 марта.

ЦСКА всухую обыграл «Спартак» и повёл в серии со счётом 3-0
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