Лямкин — о победе над «Торпедо»: хороший упорный матч. Счёт 4:0, но было очень тяжело

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин подвёл итоги третьего матча серии плей-офф КХЛ с нижегородским «Торпедо» (4:0).

«Хороший упорный матч. Счёт 4:0, но было очень тяжело. Ключевой момент, когда мы вели 1:0 и выстояли «3 на 5». В меньшинстве здорово сыграли и потом удалось забить. Всё сложилось для нас в лучшую сторону.

Ещё одним ключевым моментом был тот, когда «Торпедо» пропустило гол в большинстве при счёте 0:2? Да-да, конечно. Это всё сказалось. Но, наверное, самым важным моментом был именно тот, когда выстояли «3 на 5»: вратарь выручал, пацаны ловили шайбы на себя, перехватывали – красавцы.

Очень тяжёлая серия. Такой счёт сегодня, но забей они при 1:0, то неизвестно, как всё сложилось бы. Но мы идём наверх от игры к игре. Будет ли четвёртый матч самым трудным в этой серии? Да. У нас день перерыва. Восстановимся и будем готовиться к следующем матчу.

На выезде присутствует вся команда, кроме одного игрока. Да, к сожалению, мы поехали без Альберта Яруллина. Альберт, тебе привет, мы ждём твоего возвращения!» — приводит слова Лямкина пресс-служба клуба.