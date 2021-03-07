Немировски: «Торпедо» надо вернуться к своему стилю и играть в свой хоккей
Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал результат третьего матча серии плей-офф КХЛ с «Ак Барсом» (0:4, 0-3 — в серии).
«Обидно, что пришло столько болельщиков поддержать команду, а у нас сегодня ничего не получалось. Сложно было на это смотреть. 0:3 — это тяжело, но мы обязаны выиграть следующую игру ради наших болельщиков. Мы не уступали «Ак Барсу» по физической подготовке, игроки слабо думали и не читали игру. Из-за этого не успевали за соперником. Была установка играть «в тело», так как это плей-офф.
Перед четвертой игрой сделаем тактические изменения. Слишком много смотрим на соперника, подстраиваемся под их игру. Надо вернуться к своему стилю и играть в свой хоккей», — приводит слова Немировски пресс-служба лиги.
«Ак Барс» в гостях разгромил «Торпедо». Счёт в серии — 3-0
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