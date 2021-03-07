«Айлендерс» одержали пятую победу кряду, обыграв в гостях «Баффало»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» обыграл «Баффало Сэйбрз». Встреча проходила на стадионе «Нассау Колизеум» в Нью-Йорке (США) и завершилась со счётом 5:2 (0:0, 3:0, 2:2) в пользу подопечных Барри Тротца.

Одним из главных героев встречи стал форвард «Айлендерс» Брок Нельсон, который оформил дубль. Шайбы в составе победителей также забросили Андерс Ли, Кейси Сизикас и Кэл Клаттербак. Голкипер хозяев Илья Сорокин отразил 25 бросков из 27. У «Баффало» отличились Джефф Скиннер и Колин Миллер.

Это пятая кряду победа «Айлендерс». В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ клуб из Нью-Йорка дома встретится с «Бостон Брюинз», а «Баффало» в Филадельфии — с «Флайерз». Обе встречи состоятся 10 марта.