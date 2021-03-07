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«Айлендерс» одержали пятую победу кряду, обыграв в гостях «Баффало»

«Айлендерс» одержали пятую победу кряду, обыграв в гостях «Баффало»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» обыграл «Баффало Сэйбрз». Встреча проходила на стадионе «Нассау Колизеум» в Нью-Йорке (США) и завершилась со счётом 5:2 (0:0, 3:0, 2:2) в пользу подопечных Барри Тротца.

Одним из главных героев встречи стал форвард «Айлендерс» Брок Нельсон, который оформил дубль. Шайбы в составе победителей также забросили Андерс Ли, Кейси Сизикас и Кэл Клаттербак. Голкипер хозяев Илья Сорокин отразил 25 бросков из 27. У «Баффало» отличились Джефф Скиннер и Колин Миллер.

Это пятая кряду победа «Айлендерс». В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ клуб из Нью-Йорка дома встретится с «Бостон Брюинз», а «Баффало» в Филадельфии — с «Флайерз». Обе встречи состоятся 10 марта.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 марта 2021, воскресенье. 20:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 2
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Ли (Эберле, Добсон) – 25:13' (5x5)   2:0 Нельсон (Вальстрём, Ледди) – 26:15' (5x5)   3:0 Сизикас (Пажо, Пелеч) – 36:56' (5x5)   3:1 Скиннер (Лазар, Миттельштадт) – 45:41' (5x5)   3:2 Миллер (Айкел, Холл) – 49:35' (5x5)   4:2 Клаттербак (Мартин) – 52:57' (5x5)   5:2 Нельсон (Пулок) – 57:48' (en)
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