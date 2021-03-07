Шенфельд: опустошения в «Торпедо» нет. Мы не хуже «Ак Барса»

Нападающий нижегородского «Торпедо» Антон Шенфельд прокомментировал результат третьего матча серии плей-офф Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом» (0:4, 0-3 — в серии).

«После третьего поражения опустошения в команде нет. Все злые и недовольные результатом. Мы не хуже «Ак Барса». Двигались на равных, создавали моменты. Мы не заслужили «ноль» в графе забитых шайб. Надо быть наглее и активнее. Забить простые и рабочие голы. Тогда придут раскрепощение и вдохновение.

Отступать нам некуда и терять нечего. Все понимают, что 0-3 это не то, чего мы хотели. Возможно, сделаем перед четвертым матчем какие-то нестандартные ходы внутри команды», — приводит слова Шенфельда пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.