Песонен: ожидали, что «Торпедо» сыграет агрессивно. «Ак Барс» был к этому готов

Нападающий «Ак Барса» Харри Песонен подвёл итоги третьего матча серии плей-офф КХЛ с нижегородским «Торпедо» (4:0).

«Мы ожидали, что «Торпедо» сыграет агрессивно, они будут активно кататься, прессинговать. Мы были к этому готовы, и это помогло нашей команде. Снова сегодня было много удалений – момент, который нужно улучшать, и лично мне тоже. Необязательные удаления вынуждают команду играть в меньшинстве, хотя наши спецбригады сегодня отлично отыграли: и «3 на 5», и Тимур Билялов очень хорошо сыграл в воротах. В целом мы вытянули энергию из ведущих звеньев соперника, не дали им почувствовать игру, реализовали свои моменты. Благодаря этому победили.

Мой гол? По-моему, года два назад я забил гол в похожем стиле, тоже бросил между ног. Честно говоря, не сразу понял, что случилось в этом моменте. Это классное ощущение, но, честно говоря, мне не важно, как шайба зашла, главное – она зашла.

Я часто лезу в стычки? Это вообще мой стиль. Мне нравится использовать свои скорость и габариты, чтобы выигрывать борьбу. Важен момент правильной игры в обороне, потому что не хочется, чтобы против тебя выходили атаки «2 в 1». С этим, мне кажется, мы справляемся, закрывая их ведущие звенья.

Ощущаю ли я, что нахожусь «в огне»? Хочется думать, что да – я в хорошей форме. Плей-офф – это лучшее время для игроков. Хочется получить удовольствие в каждой игре. Стараюсь в каждом матче помогать команде. Меня для того и взяли в «Ак Барс», чтобы я в каждой игре показывал свой лучший хоккей.

Удастся ли «Ак Барсу» завершить серию в четвёртом матче? Хороший вопрос… Последняя игра в серии всегда сложнейшая. Послезавтра у «Торпедо» будет на кону весь сезон. Наверняка, они отдадут всё. Легко не будет, но мы чувствуем себя довольно уверенно, команда выглядит хорошо. Лично я уверен в команде. Никогда не знаешь, как сложится. «Торпедо» играет дома, у них отличные болельщики, гонят их вперёд. Мы надеемся, что сможем послезавтра победить», — приводит слова Песонена пресс-служба клуба.