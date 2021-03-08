Лукоянов: с каждой игрой «Ак Барс» будет только прибавлять в плей-офф

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов прокомментировал результат третьего матча серии плей-офф КХЛ с нижегородским «Торпедо» (4:0).

«Сегодня хорошая игра получилась, шла то в одну сторону, то в другую. Сегодня у нас очень хорошо сыграл вратарь, меньшинство тоже. Даже успели забить две шайбы в меньшинстве. В большинстве тоже сегодня отличились. И вообще такая позитивная игра была. Чувствуется, что с каждым матчем мы становимся лучше, интереснее, мобильнее. Всегда рады сюда приехать, здесь хорошая поддержка, болельщики, отличное настроение на трибунах. Думаю, сегодня вечер удался, получился хороший хоккей.

Чувствовал ли поддержку десанта болельщиков из Казани? Безусловно, мы поддержку своих болельщиков всегда слышим. Даже пусть их будет два-три человека, мы всегда к ним подъезжаем. Сегодня, конечно же, было слышно, как они праздновали голы и вообще поддерживали во время матча. Спасибо им большое, что они вслед за нами приезжают в другие города. Думаю, они очень рады, что мы сегодня выиграли, обрадовали их хорошей игрой, победой. Слышали и то, как поддерживали свою команду болельщики «Торпедо». Когда на арене включают песню про Нижний Новгород – очень весело.

Дмитрий Квартальнов говорит, что все матчи серии проходят напряжённо? Конечно же, главный тренер прав. Матч начинается, вне зависимости от того первый, второй или третий, со счёта 0:0, и любая ошибка в одну или другую сторону может решить его исход. Поэтому нужны терпение, труд и реализация моментов. В первой игре было волнение у команды, и концовка у нас получилась не очень хорошей. Мы потихоньку вылезаем из этого негатива, пытаемся перестроиться. Через работу, терпение, маленькими шажками идём к этому все вместе, одной идеей. Думаю, с каждой игрой будем только прибавлять и следовать своим путём.

Сегодняшняя шайба – первая подобная в карьере? Да, первая, что бросил мимо ворот, а засчитали гол. Я хотел изначально её подработать, а во время этого получил удар под ноги. Ноги поехали, поэтому получился бросок мимо ворот. Гол есть гол, какой бы он ни был. Он останется на всю жизнь – это хорошо», — приводит слова Лукоянова пресс-служба клуба.